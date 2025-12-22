Auracastに対応した、パナソニックの有機ELテレビ「Z95Bシリーズ」 パナソニック・ビエラ(VIERA)の一部製品が、Bluetoothの最新機能「Auracast」に対応した。従来ビエラのBluetoothの同時使用は最大2台までだったが、Auracast機能を使えば、複数台の対応イヤフォン・ヘッドフォン等に対して、テレビ音声を同時送信できるようになる。 対応機種は以下の通り。ネットワーク経由でFire OSのソフトウェアを更新する