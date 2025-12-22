２１日に行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で初めて決勝に進出し、優勝したお笑いコンビ「たくろう」きむらバンドがＳＮＳを更新し、Ｍ―１優勝の喜びをつづった。２位でファーストラウンドを突破した「たくろう」は最終決戦で審査員９人のうち８人に選ばれて圧勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、第２１代目王者に輝いた。きむらバンドは２２日に自身のインスタグラムを更新し、「最高の人生かよ