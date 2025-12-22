ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が２２日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。日本でのカレンダー発売は、約６年ぶり。８月に知英が好きだという沖縄で撮影した。「ただただ、うれしかった。皆さんとまた近い感じになったと思います。いろんな私を見て欲しいです」と笑顔を見せた。クリスマスは韓国で過ごす予定。「『アバター３』を見たいです。もう予約取ってます。家でのんびりして、映画見に行きたいと思います