テレビアニメ『【推しの子】』第3期（2026年1月14日23時よりTOKYO MXなど全国36局で放送）のOP主題歌「？？？」のティザー映像が公開された。第3期主題歌アーティストとOP主題歌音源は28日に開催される「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」にて発表される。【動画】女性の声が聞こえる！公開された【推しの子】第3期OP主題歌ティザー映像公開されたティザー映像では、主題歌アーティストのものと思われる女性の声も