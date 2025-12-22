NHKは22日、紅白歌合戦の公式Xを通じ、シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）の特別企画での出演を発表した。公式Xは「＜特別企画＞#松任谷由実出演決定」と発表。出場は3年ぶり7回目となる。「今年、荒井由実時代から現在までの膨大な歌声をAIに学習させアルバムを制作彼女が紅白で披露するのはそのアルバム収録曲『天までとどけ』さらに#ユーミンの原点とも言える1曲を特別披露」とつづった。NHK公式サイトでは、