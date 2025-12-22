■これまでのあらすじ保育園で元カレに再会し、彼の妻から誤解されてしまった美優。元カレの本性をあぶり出すために美優は彼の妻と一芝居打ち、元カレ夫婦は離婚へ向けて動き出す。これですべて解決…かと思いきや、美優の夫まで何か誤解をしているようで「今日誰と会ってた？」と問い詰められて…。家に帰ると（当たり前ですが）夫に詰められました。私が自分の過去を恥ずかしい失敗だと思っていたせいで、夫に言えずここまでこじ