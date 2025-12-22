台湾を訪れている自民党の萩生田幹事長代行が頼清徳総統と会談し、「台湾は重要なパートナーであり、友人である」と述べました。台湾総統府によりますと、会談はきょう午前に行われ、頼総統は「今後も日本と心を一つにして連携し、協力と交流を一層強化する」と述べました。これに対し萩生田氏は、台湾が先月、日本産食品の輸入規制をすべて撤廃したことに感謝した上で「台湾は日本にとって基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人