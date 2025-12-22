２２日午前１１時１０分頃、秋田市の市公設地方卸売市場で、勤務する男性から「倉庫にクマが入っていくのを見た」と１１０番があった。倉庫内に設置したカメラに動き回るクマ１頭が映っており、市は倉庫の入り口付近に箱わなを置いて捕獲を試みている。秋田県警秋田臨港署の発表によると、クマの体長は約１・２メートルで、開いていたシャッターから入った。当時、従業員ら約１０人が中にいたが、全員が屋外に避難し、けが人は