産卵前に湖底に穴を掘るクニマスのメス＝2日、山梨県富士河口湖町の西湖（同県提供）山梨県は22日までに、富士河口湖町の西湖だけに生息し、環境省レッドリストで「野生絶滅」に分類される魚「クニマス」が自然界で産卵する様子を初めて動画撮影した。担当者は「産卵期の行動を解明することで保全に役立てたい」と期待する。県によると、撮影に成功したのは今月2日で、水深約30m地点。メスが砂利を掘って産卵した後、つがいの