グラビアアイドル白石時（ここ＝23）が22日までにインスタグラムを更新し、ウサギをイメージした水着姿を披露した。発売中の「ヤングジャンプ」で表紙と巻頭グラビアを飾っていることやデジタル写真集の発売も報告。合わせてセクシーな写真を投稿した。バニーガール風のカチューシャを頭に乗せて笑顔の白石は、胸の谷間を大胆に見せる真っ白なふわふわ生地のひもビキニ姿。「うさぎさんどうかな？」とファンを“挑発”している。フ