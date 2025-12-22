タレント上沼恵美子（70）が22日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。テレビで漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」の決勝を見たという上沼は「盛り上がってたね。私は久しぶりに拝見したんですが、良かったわあ」と声を弾ませた。過去9大会で審査員を務めた上沼だが、北村真平アナから「上沼さんの中で気になった、良かったコンビは？」と聞かれ、「もう私分からへんのよ