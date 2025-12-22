【第14話】 12月20日 公開 【拡大画像へ】 竹書房は12月20日、夏鈴糖氏の漫画「むちむち漫画家の完全勝利メシ 最強ボディで余命も担当編集もぶっ飛ばす！」第14話を竹コミ！に公開した。 本作は、食生活が不健康すぎるマンガ家・桃川もももとアシスタントの橘大和の日々を綴るグルメ漫画。第14話ではマッチョな担当編集・拳剛寺烈とスーパーで出会ったもももたち。初対面の大