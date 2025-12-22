12月23日（火）に開幕する、高校バスケ日本一決定戦「SoftBank ウインターカップ2025」。7日間にわたって繰り広げられる冬の戦い。熱戦に挑む注目校を紹介していこう。◆男子●福岡大学附属大濠（福岡）昨年のウインターカップ王者。今年の注目は、スーパールーキーの白谷柱誠ジャック（1年）。今年1月に行われた中学の全国大会、Jr.ウインターカップでは5試合で182得点102リバウンドと大会記録を更新。今年6月には日本代表候補合