企業の景気に関する現状の受け止めや今後の見通しを示す日銀の短観が公表されました。県内全体の景況感は3期ぶりに改善していて、日銀秋田支店の種村知樹支店長は「希望が持てる内容だった」と述べました。年に4回、3か月ごとに出される日銀短観、今回が今年最後の公表です。日銀秋田支店は、今月12日までの約1か月の間に県内企業141社を対象に景気に関する現状の受け止めや今後の見通しを聞きました。景気が良いと答えた企業の割