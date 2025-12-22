スシローは、2025年12月22日から、全国の店舗で「冬のうまいもん祭」を開催しています。年末年始を豪華に彩るおすしが登場「冬のうまいもん祭」では、部位や仕立ての異なる天然本鮪を使用した7貫盛りが登場。あわせて、国産ブランド黒毛和牛を使ったすしや、アワビ、金目鯛など、冬の贅沢ネタも楽しめます。・天然本鮪7貫盛り価格は1200円〜。販売期間は12月22日から26年1月18日までですが、販売予定総数80万食が完売次第終了しま