日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円４７～５０銭と前営業日比７４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円７２～７６銭と同１円２３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７２９～３０ドルと同０．００２２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS