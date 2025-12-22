（台北中央社）台北市内で無差別襲撃が起きたのを受け、重大事件の発生時に、自然災害時などに用いられている携帯電話へのアラート配信システムを活用するよう求める声が上がっている。これに対し劉世芳（りゅうせいほう）内政部長（内相）は22日、一定の理解を示した上で、軽率なアラート配信には不要なパニックを引き起こす可能性があることも考慮する必要があると述べた。襲撃は19日午後に発生。容疑者は3カ所で放火した後、お