12月第2週（12月15日～12月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇12月16日 アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジなし） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント ＳＭＴ米国株式モメンタムフ