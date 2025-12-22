これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、上・中・下越に濃霧注意報が出ています。 ◆12月23日(火)天気 ・上越地方 朝から青空が広がるでしょう。 最高気温は10℃前後の予想で、今日の日中と比べると7℃くらい高くなりそうです。 ・中越地方 晴れて、朝は広く氷点下の冷え込みになりそうです。 一方、日中の気温は10℃くらいまで上がるところが多いでしょう。 ・