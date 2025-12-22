日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8576枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8576(8576) ソシエテジェネラル証券5651(5651) SBI証券 3336(1516) 楽