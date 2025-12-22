『原発再稼働を受け入れる』新潟県としての判断が正式に示されました。県議会は22日、柏崎刈羽原発再稼働に関する補正予算などを賛成多数で可決。これにより花角知事が示した再稼働容認の判断を県として認めることになりました。 知事は、23日にも経済産業大臣と面会し、再稼働容認を正式に報告します。 ■岡拓哉アナウンサー 「県議会開会1時間前です。傍聴の特別受付が設けられ、すでに50人以上が列を作ってそのと