米国土安全保障省はこのほど声明で、今年これまでに250万人を超える「不法移民」が米国を離れ、うち62万2000人が送還され、残りは自ら出国したと発表しました。 米調査機関ピュー・リサーチ・センターがこのほど発表した調査結果によると、米国人の53％が政府の「不法移民」送還を「やりすぎ」と考えていて、この数字は今年3月の44％と比べて上昇しました。（提供/CRI）