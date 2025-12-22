ニューストップ > 車ニュース > 冬にオープン!? 意外にアリなんです！ イルミ観覧に星空鑑賞も最高… WEB CARTOP 冬にオープン!? 意外にアリなんです！ イルミ観覧に星空鑑賞も最高なオシャレ中古オープンカーたち 2025年12月22日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 中古のオープンカーを紹介している フォルクスワーゲン・ザ・ビートルカブリオレ、レクサスSC メルセデス・ベンツEクラス、レクサスIS250C 記事を読む おすすめ記事 トヨタ新型「小さなアルファード」登場は？ 高級でも「手頃なアルファードが欲しい」と根強い声！ 過去には“ミドルクラス”の「高級ミニバン」も存在した！ 待望の“復活”可能性は!? 2025年12月18日 7時5分 新車約250万円!? 日産「“新”コンパクトミニバン」”発表”され反響多数！ 全長4.4m級「ちょうど良いサイズ」の「3列7人乗り仕様」もイイ！ 便利なスライドドア装備の「NV200バネット」に「好み」「安心」の声も 2025年12月17日 16時10分 約472万円！ トヨタ「“SUV”ミニバン」!? 「TOYOTA」文字ロゴ＆オーバーフェンダーの「ヴォクシーSUV」！ 便利なスライドドア装備のパパママカーズオリジナルカスタム仕様登場 2025年12月17日 12時0分 バイク愛好家のつるの剛士 「もう、4期にわたりゴールド免許」国産EV白バイに大興奮 2025年12月19日 13時5分 新車236万円！ 日産「“新”実用コンパクトバン」問い合わせ”殺到”状態に!? 全長4.4mサイズに「新黒すぎアウトドア仕様」登場！ 改良型の「NV200バネット」がディーラーでも話題に 2025年12月16日 16時10分