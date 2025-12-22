なか卯は、「天然本まぐろ丼」を2025年12月24日11時に発売する。「山かけ天然本まぐろ丼」も同時発売"まぐろの王様"とも呼ばれ、赤身の濃厚な旨みとしっとりとした口当たりが特長の、天然の本まぐろの赤身をごはんの上に贅沢に盛り付け、こだわりの卵を使った錦糸卵と組み合わせる。大盛のごはんに並盛の2倍の量の本まぐろを盛り付けた「特盛」も選べる。また、ふわふわの山かけが本まぐろと好相性の「山かけ天然本まぐろ丼」も同