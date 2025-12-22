良品計画が運営する「無印良品」が22日、公式インスタグラムを更新。年末年始の帰省や旅行に役立つアイテムを“種類別”で紹介した。【写真】年末年始の帰省&旅行に無印良品がおすすめするアイテム8選衣類の収納に活躍するアイテムには、たためるケースや仕分けられる圧縮タイプのケースを挙げ、ケア用品・小物の収納には、仕切りがあるメッシュ生地のポーチ、バスルームのフックなどに吊るして使えるポーチをおすすめして