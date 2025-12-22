俳優の田中要次（62）が22日、自身のインスタグラムを更新。愛猫の2ショットを披露した。田中は愛猫の「クマコ」と「チャイ」の姿をアップ。クマコがチャイの目の辺りを抑えている写真に、「見ない方がいい…」とのコメントを添えた。この投稿にフォロワーは興味津々。「えっえっ」「その視線の先には何があるのか…気になります」「ドラマチック」「なんだろう」「気になる！」などの声が。また他に「見てはいけないもの