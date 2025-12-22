プロ野球・西武にFA移籍した桑原将志選手が22日、入団会見に臨み西武への思いなどを語りました。会見にて西武の印象を聞かれた桑原選手。「伝統のある球団で、現役で優勝を経験しておられる方もいる。ファンの方も熱い印象」と新天地のイメージを話しました。また、本拠地のベルーナドームについては「暑いことで有名だと思いますが、体験してみないと分からない。僕の熱さがあれば吹き飛ぶんじゃないか」と、桑原選手らしいユーモ