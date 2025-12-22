日本オリンピック委員会（JOC）は22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本代表として、スピードスケート・ショートトラックの9選手を認定したと発表した。男子の宮田将吾（日本通運）吉永一貴（トヨタ自動車）、女子の中島未莉（トヨタ自動車）長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）らが名を連ねた。