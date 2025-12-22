東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働が事実上決まりました。新潟県議会は22日、再稼働の容認を表明した花角知事を信任する付帯決議案を賛成多数で可決しました。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、自民党などが提出した花角知事を信任する付帯決議案を賛成多数で可決しました。これにより知事、県議会が再稼働に同意したことになります。13年以上停止している柏崎刈羽原発。再稼働すれば、福島第一原発の事故後、東京電力の原発としては初