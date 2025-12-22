フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・国立代々木競技場で行われた。ペアを制して初の五輪出場権を獲得した“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は「Pumpitup」でコミカルな舞いを披露。森口が長岡を持ち上げる恒例の“ベンチプレス・リフト”やスロージャンプなどで沸かせ、長岡は「楽しくできた」と笑顔で語った。先輩の世界一ペア三浦璃来、