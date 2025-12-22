週明け２２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて７４銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円４７〜５０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円２３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円７２〜７６銭で大方の取引を終えた。