12月21日、音楽家で、総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂（以下、つんく）がXを更新。そこで発した一言が、同世代からの多くの共感を集めて話題となっている。「つんくさんは21日、Xを更新。《ほんま，俺らの学生時代，よく考えたらどうやって待ち合わせしてたんやろ。どうやって初めてのライブハウスに車で行ってたんやろ。謎やわ》と投稿。この何気ないポストが、22日現時点で451万件のインプレッションを記録