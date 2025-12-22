さくらインターネットは12月22日、生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」において、InfiniCloudの国産プライベートAI基盤「InfiniCloud AI」を活用したパッケージのβ版の提供を開始した。なお、正式版の提供は今後予定している。○新規パッケージの概要同パッケージは、企業が直面する情報漏洩や誤答リスク、コスト不透明性といった課題を解消し、自社データでAIを安全に学習させる環境を実現するため提供を開始。