Photo: 宮前一喜 2025年10月19日の記事を編集して再掲載しています。家ではコーヒーはあまり飲まない派です。カフェラテはもっと飲まない。なぜなら、どうしてもお店のクオリティには劣るから……。そんな、自身にとっての常識を軽々と打ち壊してくれたのが、デロンギからお借りしたマグニフィカ スタートです。 De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート