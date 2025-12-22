WOWOWが生中継する『第68回グラミー賞授賞式』(日本時間2月2日)の案内役に、今回もジョン・カビラとホラン千秋が決定した。(左から)ジョン・カビラ、ホラン千秋音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目する「グラミー賞」。最多ノミネートとなったのはケンドリック・ラマーの9部門、ついでレディー・ガガやジャック・アントノフらが7部門、バッド・バニーやサブリナ・カーペンターらが6