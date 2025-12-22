４月に追突事故を起こした女優の広末涼子（４５）が２２日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪で略式起訴された。看護師への傷害容疑については起訴猶予となった。起訴状によると、広末は４月７日午後６時４５分ごろ、静岡・掛川市の新東名高速道路で乗用車を運転し、大型トレーラーに追突して同乗していた男性に骨折のケガを負わせたとしている。掛川区検は、広末は事故当時、時速約１８５キロで運転していたとした。事故