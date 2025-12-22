岩谷産業は、カセットこんろとストーブの両機能を備えた新商品「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」を、2025年12月22日より順次発売開始します。実売価格は1万6500円（税込）。 「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」 記事のポイント カセットガス式なので電源不要で使え、普段はカセットこんろとして、アウトドアや有事の際には暖を取るストーブとして、1台2役で使えます。寒い時