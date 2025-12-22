年も押し詰まって、2025年12月22日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、来年の年賀状について特集した。まず、年賀状を出すか出さないか。パイロットコーポレーションの調べでは、2026年の賀状を出す人は36.4％、出さない人が63.6％だという。出さないが半分以上だ。石原良純さん「年に1回のごあいさつの人も」レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は出さない派。「出していた理由って何だ