おばあちゃんになったらしてみたいことがあったと言う筆者の知人。それを嫁に話したところ、嫁がある行動に出てくれました。今回は知人から聞いた、心温まるエピソードをご紹介します。 「いつかおばあちゃんになったら……」夢を叶えさせてくれた嫁