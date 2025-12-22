いま日本で人気が急上昇している競技、「ピックルボール」を知っていますか？プラスティック製の穴のあいたボールをラケットで打ち合うスポーツとのことですが、もっと詳しい情報が知りたくなった筆者。そこで、一般社団法人日本ピックルボール協会の佐々木さんに取材しました。ピックルボールのボールとラケット（日本ピックルボール協会HPより）☆☆☆☆●どこで発祥したスポーツ？1965年にアメリカで誕生しました。初心者で