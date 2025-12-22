令和7年（2025年）NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」とうとう終わってしまいましたね。夏ごろからロスを覚悟しておりましたが、やっぱり残念でなりません。それにしても、本当に面白かったです。毎週々々、蔦重（蔦屋重三郎）を見守りながらお江戸の片隅にいるような感覚を味わえました。今回は一年間の感謝を込めて、大河べらぼうの魅力や名場面などを振り返りたいと思います。※関連記事：『べらぼう』は終わらない！