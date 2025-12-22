俳優の広末涼子さんが、静岡県掛川市内の新東名高速で起こした事故を巡り、静岡地検は22日、過失運転傷害の罪で広末さんを略式起訴したと発表しました。俳優の広末涼子さんは4月、掛川市の新東名高速で乗用車を運転中に、大型トレーラーに追突する事故を起こし病院に搬送されました。その後、搬送された病院で看護師にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕･送検され、処分保留で釈放されています。この事故をめぐっては