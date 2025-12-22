12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、松任谷由実が特別企画で出場することが決定した。松任谷の出場は3年ぶり7回目。【写真】M!LK・佐野勇斗、紅白初出場に感慨昨年の“願掛け”明かし「まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは！」松任谷由実は1972年に荒井由実としてデビュー。ユーミンの愛称で親しまれ、「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「守ってあげたい」