２１日に行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で初めて決勝に進出し、２位だったお笑いコンビ「ドンデコルテ」の小橋共作がＳＮＳを更新し、Ｍ―１の感想をつづった。３位でファーストラウンドを突破した「ドンデコルテ」は最終決戦で審査員９人のうち１票を獲得し、２位になった。小橋は自身のインスタグラムを更新し、「Ｍ−１めちゃくちゃ楽しかった！人生最高の１日！もしかしたら優勝できるのかもって一