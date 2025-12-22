TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡Ê¸å4¡§30¡Ë¡£NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÆñ¹¶ÉÔÍî¡É¤Î¥Ð¥¹¥±¶¥µ»¡Ö9HOOPS¡×¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö9HOOPS¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦È¬Â¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¥µ¥×¥é¥¤