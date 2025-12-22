村上宗隆内野手の米大リーグ、ホワイトソックスへの移籍を受け22日、今季まで指揮を執ったヤクルトの高津臣吾前監督はインスタグラムに祝福のメッセージを投稿した。自身が現役時代にプレーした愛着のある球団に教え子が入団し「応援行かなきゃなぁ…どデカいのかましたれ！」などとつづった。DeNAの牧秀悟内野手は優勝した2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表でチームメートだった。東京都内で取材に