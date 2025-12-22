週明け２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１８４円９４銭（０・４３％）高の４万３２７１円１１銭だった。２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、５割強にあたる１６８銘柄が上昇した。前週末の米株式市場でハイテク株を中心に上昇した流れを受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に値上がりした。日本銀行による追加利上げを受け、銀行や証券株にも買いが目立った