上野優華が、約2年ぶりの新曲「結」（読み：ゆい）を2026年2月4日にリリースする。 （関連：IVE、BABYMONSTERらTikTok投稿急増中の「スーパースター」“職業・アイドル” 三宅健、セルフプロデュースの手腕） 同楽曲は、上野自身が作詞し等身大の想いを歌詞に込めた1曲だ。また、作曲には青葉紘季が参加。家族、友人、ファンのかけがえのない人々との“結びつき”や絆をテーマにした