交通事故で親を失った子供たちを支援しようと、県内でタクシーを運行する石川交通が、北陸交通災害等遺児をはげます会に寄付金を贈りました。北陸交通災害等遺児をはげます会は、交通事故で親を失った子どもたちを支援しようと1969年に発足し現在54人が登録されています。22日は石川交通の東寿弘社長が北陸放送を訪れ、寄付金の目録を手渡しました。石川交通は発足当初から寄付を続けていて今年で55年目です。石川交通の東社長は「