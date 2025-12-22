21日の第40回グランプリで桐生順平、グランプリシリーズで毒島誠が優勝したため、PG1第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント（26年1月22〜25日、尼崎）に小野生奈、西橋奈未が繰り上がりで出場する。